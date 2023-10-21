خسوف القمر في أكتوبر 2023.. كل ما تريد معرفته عن الظاهرة الفلكية النادرة

جاء شهر أكتوبر لأول مرة هذا العام مع كسوف حلقي للشمس، ومن المتوقع حالياً حدوث خسوف جزئي للقمر والذي سيكون ثاني خسوف قمري لهذا العام بعد خسوف القمر في 5 مايو.

تمت ملاحظة وتسجيل خسوف القمر منذ آلاف السنين وكان مصدرًا للعجب والانبهار للناس في جميع أنحاء العالم، حيث يرتبط خسوف القمر في العديد من الثقافات بأهمية روحية وصوفية.

في العصر الحديث تتم مراقبة ودراسة خسوف القمر من قبل علماء الفلك لفهم المزيد عن نظام الأرض والقمر وتأثيرات الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر.

يعتبر خسوف القمر فرصة لمراقبي السماء وعشاق علم الفلك لمشاهدة حدث سماوي نادر وجميل، والذي يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلالها على القمر، لكن هذا يحدث فقط أثناء اكتمال القمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر في محاذاة، فأثناء خسوف القمر تحجب الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر مما يؤدي إلى ظهوره باللون البني المحمر أو البرتقالي.

هناك ثلاثة أنواع من خسوف القمر - خسوف القمر الكلي، وخسوف القمر الجزئي، وخسوف القمر شبه الظلي، وسنشهد في شهر أكتوبر المقبل خسوفًا جزئيًا للقم، والذي يحدث عندما يمر القمر جزئيًا عبر ظل الأرض، مما يسبب جزءًا منه فقط، ليتحول إلى اللون البني المحمر.

يبدأ خسوف القمر في28 أكتوبر 2023، وينتهي في اليوم التالي، ويمكن رؤيته في أي مكان يكون فيه القمر فوق الأفق بما في ذلك آسيا وروسيا وإفريقيا والأمريكتين وأوروبا والقارة القطبية الجنوبية.

يمكن استخدام المنظار أو التلسكوب لإلقاء نظرة فاحصة على الخسوف على الرغم من أن خسوف القمر الجزئي غالبًا ما يمكن رؤيته بالعين المجردة أيضًا ويجب ارتداء ملابس دافئة نظرًا لأن برد الخريف موجود بالفعل في الهواء.

