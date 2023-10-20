أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": غزة تشهد مأساة حقيقية والشهداء بكل مكان

علق أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن غزة تعاني من مأساة حقيقية انسانية واجتماعية واقتصادية والشهداء في كل مكان.

كل الخدمات في القطاع معطلة والأسواق خالية

وأضاف أن كل الخدمات تعطلت في قطاع غزة ولايوجد أي شئ بالأسواق، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من النازحين من قطاع غزة، وهناك اكتظاظ غير عادي في البيوت والمدارس.

وأشار إلى أن أي بيت يتم قصفه ضحاياه بالعشرات، موضحا أن هناك نقصا في المياه والخدمات والكهرباء، مضيفا أن هناك نقص في كل شئ وحياة مأساوية وكارثية ومناظر تقطع القلب في كل مكان، وغزة عبارة عن رائحة من الموت والدمار.