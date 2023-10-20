الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. كيما يواجه أسمنت أسيوط وبني مزار يستضيف مغاغة

الفيوم تعادل في الجولة
الفيوم تعادل في الجولة الأولى مع الواسطى

تقام في الرابعة عصر اليوم، 8 مباريات في الأسبوع الثاني لمسابقة دوري القسم الثاني "ب" منها أربع مباريات في المجموعة الأولى "1"، وثلاث مباريات في المجموعة الأولى "2"، ومباراة  واحدة في المجموعة الثانية "2".

مباراة قمة بين كيما وأسمنت أسيوط

في المجموعة الأولى "1" يستضيف كيما أسوان بقيادة عيد مرازيق فريق أسمنت أسيوط ولكل منهما ثلاث نقاط بعد فوز كيما في الأسبوع الأول خارج أرضه على شبان قنا 2-1 وفوز أسمنت أسيوط على الأقصر4-1 .

ويحل الألومنيوم بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على فريق ديروط بقيادة علاء إبراهيم ويملك الألومنيوم ثلاث نقاط من فوزه على قوص 2-1 مقابل نقطة واحدة لديروط من التعادل مع ملوي 2-2.

وفي مباراة الجريحين يستضيف قوص فريق شبان قنا وكلاهما نال الهزيمة في الأسبوع الأول حيث خسر قوص أمام الألومنيوم وخسر شبان قنا أمام كيما بنتيجة واحدة 1-2 .

ويحل ملوي بقيادة إبراهيم صدقي ضيفا على فريق طهطا الذي يخوض مباراته الأولى بعدما حصل على راحة في الأسبوع الأول بينما يملك ملوي نقطة واحدة من التعادل مع ديروط 2-2 .

فريق ديروط

ديربي منياوي بين بني مزار ومغاغة 

وفي المجموعة الثانية " 2 " يستضيف بني مزار فريق مركز شباب مغاغة في ديربي منياوي ويملك شباب مغاغة ثلاث نقاط من الفوز على تليفونات بني سويف 2-1 مقابل نقطة واحدة لبني مزار من التعادل مع المنيا 1-1 .

ويحل مركز شباب طامية ضيفا على فريق نجوم مصر الذي يخوض مباراته الأولى بعدما حصل على راحة في الأسبوع الأول بينما خسر طامية مباراته الأولى أمام الترسانة برباعية نظيفة.

ويستضيف تليفونات بني سويف فريق الفيوم الذي يملك نقطة واحدة من التعادل مع الواسطى بدون أهداف بينما خسر تليفونات بني سويف مباراته الأولى أمام شباب مغاغة 1-2 .

كانت مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الأولى " 2 " قد بدأت أمس بمباراة الترسانة والمنيا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما .

وفي المجموعة الثانية " 2 " يحل اتحاد الشرطة ضيفا على فريق بورتو السويس الذي خسر مباراته الأولى أمام بور فؤاد بينما تعادل اتحاد الشرطة مع تيم إف سي بهدف لكل منهما .

القسم الثاني ب كيما أسمنت أسيوط بنى مزار مركز شباب مغاغة

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