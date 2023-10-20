الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولى لـ القاهرة الإخبارية: إسرائيل تُنفذ إبادة جماعية فى قطاع غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

قال منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المطلب الرئيسي والسريع والمباشر فيما يتعلق بالعدوان على غزة هو وقف إطلاق النار. 

يجب إدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار 

وأضاف منير نسيبة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المدنيين في قطاع غزة، والإبادة الجماعية التي بدأت بالفعل بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المعونات والماء والغذاء عن أهلنا في قطاع غزة ما هو إلا إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورًا، ويجب أن يتوقف إطلاق النار ويبدأ أهالي غزة والشعب الفلسطيني أن يشعروا بالأمان حتى يستطيعوا أن يمارسوا بعضا من الحياة المدنية التي حرموا منها بشكل كامل خلال الفترة الماضية. 

وأكد أن الأهمية الآنية أيضًا تتمثل في توزيع جميع المساعدات وإدخالها لقطاع غزة، بالإضافة إلى رفض جميع الشروط الإسرائيلية الت تعرض فيما يتعلق بتوزيع هذه المساعدات.

غزة العدوان على غزة قصف غزة القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار

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