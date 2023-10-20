الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز" من رفح: وصول المستشفى الميدانى فى انتظار فتح المعبر

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، بأن الشاحنات والقوافل في رفح، تتنظر قرار فتح المعبر، لنقل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتقديم الدعم.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أنه وصل المستشفى الميداني، والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانيات لاستقبال الحالات الحرجة، وبه سيارات إسعاف، بالإضافة إلى الطواقم الطبية وغرفة عمليات.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني، ينتظر فتح المعبر؛ للمساعدة في إسعاف الحالات الحرجة من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى وصول عدد من طائرات المساعدة للشعب الفلسطيني.

ونوه المراسل بأن هناك الكثير من المعدات الثقيلة لتمهيد الطريق وتسهيل عملية إداخل الشاحنات، بعد قصف الطريق المؤدي لمعبر رفح، وذلك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

اكسترا نيوز أخبار معبر رفح رفح المستشفى الميداني الشاحنات المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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