الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومى لثقافة الطفل" يعلن فتح باب التقديم لورشة مجانية لتعليم "فن الأراجوز"

فن الأراجوز
فن الأراجوز

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،
أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فتح باب التقديم لورشة لتعليم “فن الأراجوز” مجانا، وذلك من خلال دورة مكثفة لمدة عشرة أيام متتالية بداية من 1 نوفمبر حتى 10 نوفمبر، من سن 14 حتى 45 سنة للجنسين، في إطار الصون العاجل لفن الأراجوز  والحفاظ عليه من الاندثار، وذلك بمقر المركز بالهرم، وبالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب،  تحت إشراف وتدريب الفنان ناصر عبد التواب، والفنان محمد عبد الفتاح. 

8 دول في القائمة القصيرة لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل 15" بـ"الشارقة للكتاب"

يتم التقديم في مقر المركز القومي لثقافة الطفل، وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

txt

قصور الثقافة بالغربية تناقش تأثير الرسوم المتحركة على الطفل

المركز القومي لثقافة الطفل القومي لثقافة الطفل محمد ناصف فن الأراجوز الحديقة الثقافية

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير أجنبية تسلط الضوء على التأكيدات المصرية بفتح معبر رفح اليوم

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز" من رفح: وصول المستشفى الميدانى فى انتظار فتح المعبر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-10-2023

المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر يكشف مفاجأة عن الرئيس السابق محمد بازوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى