"القومى لثقافة الطفل" يعلن فتح باب التقديم لورشة مجانية لتعليم "فن الأراجوز"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فتح باب التقديم لورشة لتعليم “فن الأراجوز” مجانا، وذلك من خلال دورة مكثفة لمدة عشرة أيام متتالية بداية من 1 نوفمبر حتى 10 نوفمبر، من سن 14 حتى 45 سنة للجنسين، في إطار الصون العاجل لفن الأراجوز والحفاظ عليه من الاندثار، وذلك بمقر المركز بالهرم، وبالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت إشراف وتدريب الفنان ناصر عبد التواب، والفنان محمد عبد الفتاح.

يتم التقديم في مقر المركز القومي لثقافة الطفل، وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.