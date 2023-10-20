الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: الطيارون الإسرائيليون لا يتدربون بسمائها ولديهم عقدة التقزم لصغر مساحتها

طيران جيش الاحتلال
طيران جيش الاحتلال

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخريطة المعتادة لإسرائيل مشوهة متقطعة الأوصاف، مشيرًا إلى أن المدن الشمالية في إسرائيل صناعية، وشلل إسرائيل يأتي من جهة الشمال، وإسرائيل معروف أن بها 5 عائلات اقتصادية كبرى وتكنولوجية.

وأضاف “فهمي”، خلال حواه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل دولة تحتاج لعمق وامتداد استراتيجي يدافع عن الدولة ويمكن أن نسميها حدود غير متكاملة.

وأكد أن الطيارين الإسرائيليين لا يتدربون في إسرائيل ويتدربون في تركيا والدول الإفريقية، وذلك لأن مساحة الدولة صغيرة ولديهم عقدة التقزم وأن تبقى حديثة في حدودها.

وأوضح أن إسرائيل قامت بوضع سور حولها وحددت حدودها بها والكلام عن أن حدودها يصل لآخر جندي كلام فارغ إسرائيلي، فإسرائيل رسمت حدودها مع مصر بمعاهدة السلام، وفلسطين بالجدار العازل، كما رسمت حدودها مع لبنان. 

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

طارق فهمي الطيارين الإسرائيليين يتدربون إسرائيل تركيا عقدة التقزم المدن الشمالية

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