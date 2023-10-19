الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحرار الدستوريين يدعو مسلمي العالم لوقفة تضامنية غدا نصرة للقضية الفلسطينية

جانب من مؤتمر الأحزاب
جانب من مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

دعا حزب الأحرار الدستوريين قياداته وأعضائه لتنظيم وقفة سلمية غدًا الجمعة، في الميادين الرئيسية لمدن العالم تنديدا لممارسات جيش الاحتلال  الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة،  واستمرار الهجوم عليهم ومحاصرة وقتل الأطفال والنساء وخاصة بعد حادثة قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.

وأضاف الحزب في بيان له، أن العالم العربي والإسلامي يتابع بحسرة كبيرة الهجمات المكثفة للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مستهدفة أحياء سكنية ومرافق مدنية وحكومية، في محاولة للانتقام من الهجوم الخاطف الذي نفذته حركة  “حماس” ضد المستوطنات والمراكز العسكرية الإسرائيلية.

إنطلاق مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين 

وعقد “مستقبل وطن” مؤتمرا صحفيا وجماهيريا بشأن الأحداث في قطاع غزة بحضور قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم “حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري”.

وحضر عدد كبير من المواطنين واعضاء الاحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

حزب الأحرار الدستوريين الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مستشفى المعمداني الهجمات المكثفة

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