الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 7 دورات للعاملين

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب مجموعة من الدورات التدريبية للأسبوع الحالى الذي انتهى اليوم الخميس وتتضمن:-

1-  دورة عن ( المحولات الكهربية )
2- دورة عن ( أعضاء لجان السلامة والصحة والمهنية متقدم)
3- دورة عن ( اللوائح التجارية - بشرية ) 
4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)
6- دورة عن ( علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى ) من 10/14الى 10/16
7- دورة  عن ( علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى ) 10/17الى 10/19.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن تلك الدورات تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة  الخدمات المقدمة من الشركة إلى  عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء  كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع  الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

وخصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

أشار البيلي لـ«الدستور»، إلى أن الشركة انتهت من أعمال الجمعية العمومية، والتي شهدت اعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2022- 2023، برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقمنا بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى المنتهي، وبلغت نحو ٥١٢.٠٨١ مليون جنيه.

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمهندس حسن محمد البيلى المهندس حسن البيلي الكهرباء توزيع الكهرباء

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