الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر: ندعم قرارات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي

محمد عثمان
محمد عثمان

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن القطاع السياحى داعم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على الحدود المصرية والتمسك بالحق المصرى بأرض،ه فكلنا فى خندق واحد مع الرئيس فى اتخاذ هذه القرارات المصيرية فالشارع المصرى بأكمله وراء القيادة السياسية فى تعاملها مع القضية الفلسطنية بما لا يؤثر على السيادة المصرية.

دعم وتأييد للرئيس فى كافة القرارت للحفاظ على الأمن القومى 

وأضاف عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك دعم كامل وتأيد للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

 

وأوضح أن دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام للتباحث والتشاور فى القضية الفلسطنية  والتى من المقرر انعقادها بعد غدا بحضور عدد كبير من قادة العالم يؤكد دور مصر المستمر والداعم للقضية فلا يمكن أن يلعب أحد بالشرق الأوسط دور مصر أو يأخد مكانتها، فمصر ستظل الفاعل المؤثر سلاما وحربا فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أهالي محافظة الأقصر والعاملين بالقطاع السياحى بالأقصر داعمين لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وما تتخذه الدولة من إجراءات للحفاظ على السيادة المصرية.

وأكد أن مصر ستظل هى بلد الأمن والأمان وأن أى سائح على أرض مصر يشعر بهذا ونرحب بوجوده فالاستقرار يعد السبب الرئيسى نحو استعادة حركة السياحة إلى مصر والتوافد الذى نشهده من كافة الجنسيات المختلفة على المقاصد السياحية المصرية.  

القطاع السياحي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة السياسية القضية الفلسطنية السيادة المصرية

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