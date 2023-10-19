الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر تستطيع" يستعرض أبرز الأعراض والأسباب المؤدية إلى الإصابة بمرض التصلب العصبي

برنامج “مصر تستطيع”
برنامج “مصر تستطيع”

استعرض برنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” تقريرًا مصورا عن مرض التصلب العصبي المتعدد وما هي أسبابه وأعراضه.

التصلب العصبي المتعدد

وأكد الدكتور محمد الدمرداش، مديرمستشفى الفيوم، أن مرض التصلب العصبي يصيب المريض بإعاقة شبه كاملة.

كما أشارت زينب صلاح، باحثة دكتوراه في الصحة النفسية، إلى أنها تعرضت للإصابة بهذا المرض عام 2020، ولم تشعر وقتها بنصف جسدها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أي تفاصيل عن هذا المرض، الذي وصفته بالقاتل الصامت.

المنحة الربانية

وتابعت: "المنحة أصبحت منحة لي بعد أن قمت بعمل ماجستير في الدعم النفسي لمريض التصلب العصبي المتعدد".

مصر تستطيع زينب صلاح برنامج مصر تستطيع دي ام سي التصلب العصبي

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