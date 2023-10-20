مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 20-10-2023

الصلاة فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وهي واجبة على كل مسلم، والصلاة عبادة من العبادات الخمس المفروضة على المسلمين، وتختلف عدد ركعات الصلاة من فرض لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 20-10-2023

مواقيت الصلاة قي القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 20-10-2023 5:32 ص 6:59 ص 12:40 م 3:54 م 6:20 م 7:38 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الإسكندرية 20-10-2023 5:38 ص 7:6 ص 12:45 م 3:58 م 6:24 م 7:43 م طنطــا 20-10-2023 5:34 ص 7:1 ص 12:41 م 3:54 م 6:21 م 7:39 م المنصورة 20-10-2023 5:32 ص 7:0 ص 12:39 م 3:52 م 6:19 م 7:37 م الزقـازيق 20-10-2023 5:32 ص 6:59 ص 12:39 م 3:52 م 6:19 م 7:37 م أسيــوط 20-10-2023 5:33 ص 6:57 ص 12:40 م 3:56 م 6:23 م 7:39 م سـوهاج 20-10-2023 5:30 ص 6:54 ص 12:38 م 3:55 م 6:22 م 7:37 م بنى سويف 20-10-2023 5:33 ص 6:59 ص 12:41 م 3:55 م 6:22 م 7:39 م المنـيـا 20-10-2023 5:34 ص 7:0 ص 12:42 م 3:57 م 6:24 م 7:40 م قـــنا 20-10-2023 5:26 ص 6:50 ص 12:34 م 3:51 م 6:18 م 7:33 م أســوان 20-10-2023 5:25 ص 6:47 ص 12:33 م 3:51 م 6:19 م 7:32 م مطـروح 20-10-2023 5:49 ص 7:17 ص 12:56 م 4:9 م 6:35 م 7:54 م الغردقـة 20-10-2023 5:22 ص 6:46 ص 12:30 م 3:46 م 6:12 م 7:28 م الخارجـة 20-10-2023 5:36 ص 6:59 ص 12:44 م 4:1 م 6:28 م 7:43 م الإسماعيلية 20-10-2023 5:29 ص 6:56 ص 12:36 م 3:49 م 6:16 م 7:34 م دمياط 20-10-2023 5:30 ص 6:58 ص 12:38 م 3:51 م 6:17 م 7:35 م