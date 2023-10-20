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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 20-10-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وهي واجبة على كل مسلم، والصلاة  عبادة من العبادات الخمس المفروضة على المسلمين، وتختلف عدد ركعات الصلاة من فرض لآخر،  وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 20-10-2023

مواقيت الصلاة قي القاهرة 

المدينةالتاريخ فجرشروق الظهرالعصرالمغرب  العشاء
القـاهـرة20-10-20235:32 ص6:59 ص12:40 م3:54 م6:20 م7:38 م

 

 

 

الإفتاء تعلن الإثنين غرة ربيع الآخر

دار الإفتاء: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخ فجرشروق ظهرعصرمغرب  عشاء
الإسكندرية20-10-20235:38 ص7:6 ص12:45 م3:58 م6:24 م7:43 م
طنطــا20-10-20235:34 ص7:1 ص12:41 م3:54 م6:21 م7:39 م
المنصورة20-10-20235:32 ص7:0 ص12:39 م3:52 م6:19 م7:37 م
الزقـازيق20-10-20235:32 ص6:59 ص12:39 م3:52 م6:19 م7:37 م
أسيــوط20-10-20235:33 ص6:57 ص12:40 م3:56 م6:23 م7:39 م
سـوهاج20-10-20235:30 ص6:54 ص12:38 م3:55 م6:22 م7:37 م
بنى سويف20-10-20235:33 ص6:59 ص12:41 م3:55 م6:22 م7:39 م
المنـيـا20-10-20235:34 ص7:0 ص12:42 م3:57 م6:24 م7:40 م
قـــنا20-10-20235:26 ص6:50 ص12:34 م3:51 م6:18 م7:33 م
أســوان20-10-20235:25 ص6:47 ص12:33 م3:51 م6:19 م7:32 م
مطـروح20-10-20235:49 ص7:17 ص12:56 م4:9 م6:35 م7:54 م
الغردقـة20-10-20235:22 ص6:46 ص12:30 م3:46 م6:12 م7:28 م
الخارجـة20-10-20235:36 ص6:59 ص12:44 م4:1 م6:28 م7:43 م
الإسماعيلية20-10-20235:29 ص6:56 ص12:36 م3:49 م6:16 م7:34 م
دمياط20-10-20235:30 ص6:58 ص12:38 م3:51 م6:17 م7:35 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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