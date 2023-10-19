الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: إسرائيل تحاول أن توهم العالم بأنهم الجيش الأقوى والأكبر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، بأن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، كان واضحا وشديدا للجانب الإسرئيلي.

وأضاف "رشوان" في برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن دولة الاحتلال قطعت شوطا في صحراء ولا تستطيع الرجوع مرة أخرى، بسبب الانتهاكات الكبيرة ضد سكان قطاع غزة.

أوضح ضياء رشوان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إرهاب الفلسطينيين، وإعطاء رسالة بأنهم الجيش الأكبر والأقوى في المنطقة، وهذا ما يسعون له منذ سنوات.

ضياء رشوان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين عبد الفتاح السيسي السيسي Etc برنامج مصر جديدة إسرائيل

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