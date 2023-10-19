ضياء رشوان: المنطقة العربية تعيش حالة من التصعيد من الجانب الإسرائيلى

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق والمنسق العام للحوار الوطنى، أن المنطقة العربية تعيش حالة من التصعيد من الجانب الإسرائيلي وليس فلسطين فقط.

وقال "رشوان" فى برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن قوات الاحتلال تستهدف المناطق المكتظة بالسكان، الأمر الذي أدى لارتفاع عدد الشهداء الأبرياء.

نوه "رشوان" أن الوضع يسوء يوما بعد يوم، ليس في غزة فقط، بل في الضفة الغربية أيضًا، والذي يقع منها شهداء بشكل يومي من جانب قوات الاحتلال.