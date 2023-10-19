الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: المنطقة العربية تعيش حالة من التصعيد من الجانب الإسرائيلى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق والمنسق العام للحوار الوطنى، أن المنطقة العربية تعيش حالة من التصعيد من الجانب الإسرائيلي وليس فلسطين فقط.

وقال "رشوان" فى برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن قوات الاحتلال تستهدف المناطق المكتظة بالسكان، الأمر الذي أدى لارتفاع عدد الشهداء الأبرياء.

نوه "رشوان" أن الوضع يسوء يوما بعد يوم، ليس في غزة فقط، بل في الضفة الغربية أيضًا، والذي يقع منها شهداء بشكل يومي من جانب قوات الاحتلال.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان ضياء رشوان مصر جديدة برنامج مصر جديدة Etc

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