رشوان: جلسات مهمة لوزير الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 78

علق الإعلامي ضياء رشوان، على مشاركة مصر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، موضحاً أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى العديد من اللقاءات على هامش الجمعية العامة.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، اليوم الجمعة، وزير الخارجية أجرى عدد من اللقاءات وأبرزهم، ما أعلن عنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة، حول لقاء الوزير بأعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والذي يضم نخبة كبيرة من قادة الفكر والسياسية.

وأوضح "رشوان" أن اللقاء شهد حوار مفتوح بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات المهمة على رأسها العلاقات الثانية بين مصر وأمريكا فضلًا عن سبال تعزيزها.

وخلال اللقاء، كما قدم وزير الخارجية شرحاً لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر، بما في ذلك مسار الحوار الوطني وأهدافه وما تضمنه من مشاركة ممثلي الأطياف السياسية المختلفة والمتنوعة، بما يجعله إطاراً شفافاً للحوار وإبداء للرأي والتغيير.

كما تضمن الحوار الرد على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.