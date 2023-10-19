وزير الخارجية الأردنى: حماية المدنيين من الجانبين أولوية

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إنّ الأولوية حماية المدنيين من الجانبين، فيجب أن تتوفر لهم الحماية انسجامًا مع قيمنا الإنسانية المشتركة، وانسجامًا مع القانون الدولي فلا فرق بين ضحية وضحية وفق الجنسية أو الهوية أو الديانة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، أن الأمور للأسف لا تبدو أنها ذاهبة باتجاه التهدئة رغم كل الجهود التي نقوم بها، لكن هذا يدفعنا لمزيد من الجهد والعمل في المنطقة مع شركائنا في المجتمع الدولي.

وأكد أن الكارثة بسبب الحرب سيكون لها تبعات كثيرة، مشيرًا إلى أن العنف لا يبرر العنف، لأن كل يوم يمضي يسقط فيه المزيد من الأبرياء وتزداد صعوبة تحقيق هدف الأمن والسلام للجميع.