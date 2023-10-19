الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد حسن يدعو الرياضيين لدعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم الاحتلال (فيديو)

الصقر أحمد حسن
الصقر أحمد حسن

وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، رسالة قوية ومؤثرة دعمًا للشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي يقطاع غزة.

الصقر يدعو الرياضيين لدعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال

وكتب الصقر أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": أتوجه بالدعوة لجميع الرياضيين المصريين، للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية، عند المنصة بمدينة نصر غدًا عقب صلاة الجمعة مباشرةً.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قام مؤخرا بارتكاب مجزرة جديدة، حيث قصف مستشفى المعمداني، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الأطفال.

وفي السياق ذاته، قرر عدد من عمال نادي الزمالك التضامن مع أهل فلسطين، وذلك بعد العدوان وجريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى الأهلي المعمداني، وشارك العمال عدد من نجوم كرة القدم والذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

الزمالك يعلن حالة الحداد

وأعلن نادي الزمالك، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، ونكس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

احمد حسن الشعب الفلسطيني الرياضيين المصريين جرائم جيش الاحتلال دعم القضية الفلسطينية

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