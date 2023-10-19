تعرف على أعراض الإصابة بفيروس التهاب السحايا وطرق الوقاية منه

تبدأ الأسبوع المقبل في المدارس حملة التطعيم ضد فيروس الالتهاب السحائي ويحمي اللقاح من مرض المكورات السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة الأخرى .

طرق الإصابة بالالتهاب السحائي

وتحدث أغلب حالات الإصابة بالتهاب السحايا في الولايات المتحدة نتيجة عدوى فيروسية، لكنها يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة البكتيريا والفطريات، وتتحسن بعض حالات التهاب السحايا دون علاج في غضون بضعة أسابيع، هناك حالات تكون إصاباتها حادة وتحتاج إلى مضادات حيوية.

أعراض الإصابة بالالتهاب السحائي

من أهم الأعراض التي تصاحب التهاب السحايا، الأعراض التي قد تصيب الإنسان نتيجة إصابته بالأنفلونزا، ومنها الحمى، والصداع الشديد، والنعاس والكسلن ونوبات الصرع والغثيان والقئ، وفقدان الشهية والعطش الشديد، والطفح الجلدي، والحساسية تجاه الضوء، أما بخصوص حديثي الولادة فيمكن إضافة البكاء المتواصل، والعصبية، وقلة تناول الطعام، وانتفاخات في أعلى رأس الطفل، وحدوث تيبس في الجسم والرقبة.

ـ الوقاية من المرض

ولحماية أبنائنا من الإصابة بالتهاب السحايا، يجب اتباع الإجراءات التالية:

غسل اليدين جيدًا باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بعادات النظافة، وعدم استخدام أدوات الغير.

المحافظة على صحة جهازك المناعي عن طريق الحصول على قسط كافِ من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

تغطية الفم، عندما تحتاج إلى السعال أو العطاس.

الطهي الجيد للحوم والخضروات والدواجن، وخاصة في فترات الحمل ما في ذلك اللحوم المصنّعة واللحوم الباردة على درجة حرارة.

تجنب تناول الأجبان مجهولة المصدر، والألبان غير المبسترة.

الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، للوقاية من الأمراض.

والبعد عن القمامة والملوثات.

البعد عن أطعمة الشارع، خاصة إذا كانت غير موثوقة، أو غير نظيفة.

تهوية المنزل باستمرار.