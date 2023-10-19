الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض الإصابة بفيروس التهاب السحايا وطرق الوقاية منه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ الأسبوع المقبل في المدارس حملة التطعيم ضد فيروس الالتهاب السحائي ويحمي اللقاح من مرض المكورات السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة الأخرى .

أبرزها التهاب الفقار اللاصق.. فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مؤلمة

طرق الإصابة بالالتهاب السحائي

وتحدث أغلب حالات الإصابة بالتهاب السحايا في الولايات المتحدة نتيجة عدوى فيروسية، لكنها يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة البكتيريا والفطريات، وتتحسن بعض حالات التهاب السحايا دون علاج في غضون بضعة أسابيع، هناك حالات تكون إصاباتها حادة وتحتاج إلى مضادات حيوية.

أعراض الإصابة بالالتهاب السحائي

من أهم الأعراض التي تصاحب التهاب السحايا، الأعراض التي قد تصيب الإنسان نتيجة إصابته بالأنفلونزا، ومنها الحمى، والصداع الشديد، والنعاس والكسلن ونوبات الصرع والغثيان والقئ، وفقدان الشهية والعطش الشديد، والطفح الجلدي، والحساسية تجاه الضوء، أما بخصوص حديثي الولادة فيمكن إضافة البكاء المتواصل، والعصبية، وقلة تناول الطعام، وانتفاخات في أعلى رأس الطفل، وحدوث تيبس في الجسم والرقبة.

 

ـ الوقاية من المرض

ولحماية أبنائنا من الإصابة بالتهاب السحايا، يجب اتباع الإجراءات التالية:

غسل اليدين جيدًا باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بعادات النظافة، وعدم استخدام أدوات الغير.
المحافظة  على صحة جهازك المناعي عن طريق الحصول على قسط كافِ من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.
تغطية الفم، عندما تحتاج إلى السعال أو العطاس.
الطهي الجيد للحوم والخضروات والدواجن، وخاصة في فترات الحمل ما في ذلك اللحوم المصنّعة واللحوم الباردة على درجة حرارة.
تجنب تناول الأجبان مجهولة المصدر، والألبان غير المبسترة.
الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، للوقاية من الأمراض.

والبعد عن القمامة والملوثات.

البعد عن أطعمة الشارع، خاصة إذا كانت غير موثوقة، أو غير نظيفة.

تهوية المنزل باستمرار.

المدارس الالتهاب السحائي التطعيم عدوى فيروسية مضادات حيوية

مواد متعلقة

كيف نحمي أطفالنا من الإصابة بفيروس الالتهاب السحائي؟

تفاصيل حملة تطعيم الالتهاب السحائي بالمدارس الحكومية

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح