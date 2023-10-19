الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ختام التعاملات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب كل يوم كونه سلعة استثمارية في المقام الأول ووعاء ادخاري آمن في ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية وحرب في غزة أثرت على البورصات العالمية وهزت الأسواق المالية بشكل عام، لذا يلجأ المواطنين لشراء الذهب كونه زينه وخزينة وبسبب الاقبال الكبير وقلة المعروض من المشغولات الذهبية المتاحة في الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

وفي ختام تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث استمر المعدن الأصفر في تسجيل ارتفاعاته بفضل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية لأعلى مستوى في شهرين ونصف. وقد زاد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق العالمية والمحلية.

ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

ووفقًا لتقارير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فإن سعر الذهب ارتفع بحوالي 30 جنيهًا للجرام خلال منتصف اليوم. وبلغ سعر العيار الأعلى مبيعًا وطلبًا في مصر، وهو عيار 21، حوالي 2400 جنيه للجرام بدون المصنعية. وتزامنًا مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، زاد الطلب على الذهب.

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

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وفيما يلي أسعار الذهب في مصر في ختام تداولات اليوم، الخميس 19 أكتوبر 2023:

- سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى حوالي 2742 جنيهًا بدون المصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح عند مستوى 2370 جنيهًا وارتفع إلى حوالي 2400 جنيه في وقت كتابة التقرير، وقد يشهد تغيرات خلال اليوم.

- سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى حوالي 2058 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب ارتفع بحوالي 240 جنيهًا ليصل إلى حوالي 19200 جنيه.

أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر 

تزايد التوترات في حرب إسرائيل وفلسطين والأحداث الأخيرة ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات بتعويم جديد لسعر الصرف قبل نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج إقراض مصر، لذا يتم التنويع من قبل المستثمرين بين شراء الذهب والاستثمار في البورصة المصرية وشراء السندات وغيرها من وسائل التأمين.

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