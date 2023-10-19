عبدالمجيد سليم ينسحب من انتخابات الزمالك لصالح قائمة حسين لبيب

أعلن عبدالمجيد سليم، المرشح في انتخابات نادي الزمالك على منصب أمانة الصندوق انسحابه من سباق الانتخابات.

وتجري غدًا انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لفترة انتخابية بين 2023 و2027.

وأصدرت الحملة الانتخابية لعبدالمجيد سليم بيانًا جاء نصه على النحو الآتي: "السادة أعضاء الجمعية العمومية وجمهور الزمالك العظيم، إيمانًا مني ومن كل محب لكيان نادي الزمالك الكبير، الذي طالما يلتف حوله أبناؤه في جميع الأوقات وحرصًا على المصلحة العامة للنادي، وهي توحيد الكلمة والعودة بالنادي لعهده السابق، وتحقيق الاستقرار الإداري والفني على جميع الأصعدة".

وأكمل: "وأيضًا سعيًا لتكوين جبهة متماسكة موحدة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي إلى عهد جديد في سبيل هدف أسمى وهو اسم وكيان الزمالك العريق، وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي وبعد مراجعة مستفيضة لأسماء القائمة الانتخابية للكابتن حسين لبيب وما تضمه من خبرات فضلًا عن برنامجها الانتخابي الطموح الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره وأعضائه".

وأنهى: "فقد استمر ضميري وقلبي على الانسحاب نهائيًا من خوض المعركة الانتخابية الشريفة التي ينتظرها كل عشاق القلعة البيضاء، تجنبًا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخًا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن عدم استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة الكابتن حسين لبيب... والله ولي التوفيق".

وأكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، في وقت سابق أن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا غدًا الجمعة الموافق 20/10/2032 وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".