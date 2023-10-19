الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى فلسطينى: فقدت 25 شخصًا من عائلتى فى القصف الإسرائيلى

معتز العزايزة
معتز العزايزة

قال معتز العزايزة الصحفي الفلسطيني، والذي فقد أسرته بالكامل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه في يوم الحادث كان يمارس عمله بالتغطية للأحداث، ووسط اليوم وصله خبر قصف المدينة التي يعيش فيها، وهي تقع شرق غزة.

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه: "عندما سمعت الخبر أكملت عملي، وبعدها عرفت بأن بيت عائلتي تم قصفه، وعند عودتي إلى المدينة وجدت عائلتي أغلبهم أشلاء، وهي مكونة من 25 شخصًا".

وتابع: "الموت صار كثيرا، ومن يموت فينا ارتاح، ومن يعيش حاليًا هو الذي يعاني، لأن كل يوم فيه مجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإسرائيل تستهدف قتل أكبر عدد ممكن".

وعن طبيعة عمله وسط الأحداث، قال: "مع بداية الحرب الحركة محسوبة جدًا، وعندما يشتد القصف والأعداء لا شيء يكون منظما، ولكن كل دقيقة هناك مجزرة وشبكة الاتصالات التعامل معها صعب والإنترنت واقع".

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معتز العزايزة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة شرق غزة سارة حازم طه

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