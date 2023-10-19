استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

أعلن الصحفي إبراهيم شمس، مساء اليوم الخميس، عن استقالته من بي بي سي عربي، احتجاجًا على تغطية حرب غزة. وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": لا أحمل في قلبي إلا الود للزملاء الكرام".

وهذه الاستقالة ليست الأولى حيث أعلن الصحفي التونسي بسام بونني عن استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية، وكتب على حسابه على موقع "إكس" توتير سابقًا: "تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لما يحتمه عليّ الضمير المهني".

وجاءت الاستقالة بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، التي ارتكبها جيش الاحتلال وراح ضحيتها عشرات المئات من الشهداء والمصابين، منهم أطفال ونساء وشيوخ.

ونالت تغريدة الصحفي التونسي تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه.

ووثق خبراء ومنصات "السوشيال ميديا" سقطات متعددة للإعلام الغربى أثناء تغطيته أحداث التصعيد الحالى بين إسرائيل والفلسطينيين، بدأت بالتحيز السافر لوجهة النظر الإسرائيلية فى الأزمة الحالية وترويجها بكل السبل.

واستمرت عبر تجاهل العدوان الإسرائيلى المستمر وقتل آلاف المدنيين فى قطاع غزة، إلى أن وصلت لمرحلة التحقيق والفصل للإعلاميين من أصحاب الضمائر، الذين حاولوا التعبير عن وجهة نظر مخالفة لإعلام «الصوت الواحد».