إلهام شاهين عن عنف جيش الاحتلال: انتهاك صارخ للقانون الدولى

أدانت الفنانة إلهام شاهين، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على أحداث فلسطين وغزة، بعد الدمار الشامل الذي تعرضت له البلاد، والقتل والعنف تجاه أهل غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ما يحدث في فلسطين انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت إلهام شاهين في ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، هذا العقاب الجماعي لأهل فلسطين للانتقام من فئة معينة شيء ضد المنطق والإنسانية، ولا بد من عقوبات على إسرائيل، وإعادة الحقوق لأصحاب الأرض".

وتابعت إلهام شاهين قائلًة: "الشعب الفلسطيني عانى سنين طويلة من ظلم الاحتلال، وحان الوقت لإيقاف نزيف الدماء والدمار".

بيان نقابة المهن التثميلية لدعم القضية الفلسطينية

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان أن "موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصري، وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل العربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية، خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".