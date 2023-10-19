الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين عن عنف جيش الاحتلال: انتهاك صارخ للقانون الدولى

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

أدانت الفنانة إلهام شاهين، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات  والمدارس.

وعلقت  الفنانة إلهام شاهين على أحداث فلسطين وغزة، بعد الدمار الشامل الذي تعرضت له البلاد، والقتل والعنف تجاه أهل غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ما يحدث في فلسطين انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت إلهام شاهين في ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، هذا العقاب الجماعي لأهل فلسطين للانتقام من فئة معينة شيء ضد المنطق والإنسانية، ولا بد من عقوبات على إسرائيل، وإعادة الحقوق لأصحاب الأرض".

وتابعت إلهام شاهين قائلًة: "الشعب الفلسطيني عانى سنين طويلة من ظلم الاحتلال، وحان الوقت لإيقاف نزيف الدماء والدمار". 

بيان نقابة المهن التثميلية لدعم القضية الفلسطينية

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان أن "موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصري، وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل العربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية، خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

الفنانة الهام شاهين إلهام شاهين الإحتلال الإسرائيلي احداث فلسطين أهالي غزة أهل غزة انتهاك صارخ فلسطين

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم