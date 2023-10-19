عضو التحالف الوطنى: نؤيد الرئيس السيسى فى الوقوف أمام العدوان الإسرائيلى

أعلن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم.

تأييد وتفويض

وقال سيف، خلال تصريح صحفي اليوم، إنه يؤيد ويفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ودعمه في منع تهجير الفلسطينيين من غزة والحفاظ على أراضيهم.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف أعلن جاهزيته الكاملة في كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى أبدًا عن القضية الفلسطينية.

القمة المصرية الأردنية

وأشار إلى أن القمة المصرية الأردنية اليوم جاءت في توقيت مهم؛ لأنها ستبحث وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحقن دماء المدنيين والأبرياء والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق بين البلدين لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وأضاف محمد سيف، أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، داعيًا كافة الدول العربية والإسلامية للوقوف وتأييد مصر فى هذه القضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد رفضه لتوطين أبناء غزة في سيناء، مشددًا على أن الحرب الحالية لا تهدف فقط إلى قتال حماس التي تحكم قطاع غزة، ولكنها أيضًا محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة إلى مصر"، محذرًا من أن مثل هذا المخطط من شأنه أن يدمر السلام في المنطقة.

كما أكد الرئيس أن استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، لذلك يجب العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.