الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هندسة القاهرة" تنظم وفقة تضامنية ضد تهجير الفلسطينيين

طلاب كلية هندسة القاهرة
طلاب كلية هندسة القاهرة

تظاهر طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة، اليوم الخميس، دعمًا للقضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ورددالطلاب هتافات تعاطفًا مع أهالينا في غزة خاصة بعد جرائم العدوان الإسرائيلي مرددين: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى، غزة غزة رمز العزة».

وحرص الطلاب على تقديم الحداد وتنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبين بوصول المساعدات إلي فلسطين.

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منع التهجير ورفض تصفيه القضية علي حساب سيناء مطالبين العب  الفلسطيني البقاء في أرضه للحفاظ عليها من الاحتلال.

وحمل المواطنون إعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت أمس داخل مستشفي المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي.

 

طلاب كلية هندسة القاهرة

طلاب كلية هندسة القاهرة
طلاب كلية هندسة القاهرة
طلاب كلية هندسة القاهرة
طلاب كلية هندسة القاهرة
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