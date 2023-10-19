الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي": نقف خلف فلسطين ونرفض التهجير بدعاوى كاذبة

مجلس النواب - اليوم
مجلس النواب - اليوم

قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "نقف اليوم شعب وبرلمان وقيادة سياسية خلف فلسطين، نتمنى الشفاء للمصابين"، مشددًا على رفض تهجير الفلسطينيين بدعاوى كاذبة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، والمنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين: "رسالتي للشعب الفلسطينى "أنتم لستم عزل فالمصريون سلاحكم وسنقف معكم إلى النهاية بكل قلوبنا أوراحنا".

وأضاف منصور: "نقول للعالم الصامت "أين أنت مما يحدث من احتلال واستبداد وقتل ووحشية؟!.. انصفوا المظلوم حاموا على الأرامل.. أين أنتم من الشهداء والقتلى الفلسطينين؟!".

وقال محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب، إن الشعب الفلسطينى تحمل ما لم يتحمله بشر ومنذ عام 1948، ويجب أن نتوحد أكثر وكلنا يدعم الرئيس السيسي في اتخاذ أية قرارات أو تدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري.

ايهاب منصور المصري الديمقراطي غزة تهجير الفلسطينيين الرئيس السيسي الأمن القومي المصري

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