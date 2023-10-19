الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار«قطرة دم تساوي حياة»

جامعة الجلالة تشهد ملحمة وطنية للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى غزة

طلاب جامعة الجلالة
طلاب جامعة الجلالة

شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، وذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والإداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف منهم.

وقوف المصريين مع أشقائهم في فلسطين يظهر مدى التكاتف والترابط

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث إن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

كانت جامعة السويس قد نظمت حملة للتبرع بالدم لصالح الإخوة الفلسطينيين، شارك فيها حوالي ألف مشارك سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة. 

ووجه رئيس جامعة السويس الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رسالة شكر وتقدير لكل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب لمشاركتهم الإيجابية في حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين.

وقال رئيس جامعة السويس، إن ما شعرت به اليوم من مشاعر إيجابية من حضراتكم، وما لمست من تفان وإخلاص من الجميع أثناء حملة التبرع بالدم، هو أمر يدعو للفخر، وليس بغريب على أبناء مصر هذه السلوكيات التي تعبر عن قيم التضامن الحقيقي بالفعل لا بالقول فحسب، لقد رسمتم اليوم لوحة متناهية الجمال، تعبر عن صدق الوطنية والعروبة الحقيقية، وأنني إذ أُثَمن عاليًا ما قمتم جميعا به، أتوجه للجميع بكل الشكر والتقدير، والشكر موصول للسادة فريق العاملين. 

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حملة تبرع بالدم جامعة فلسطين الجلالة

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