الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء فلسطين

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

انطلاقًا من الموقف الوطني لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني؛ نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

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وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بكلية طب قصر العينى

جامعة الأزهر تدعم جهود الرئيس تجاه القضية الفلسطينية

وعبر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق حملة للتبرع بالدم داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لصالح الجرحى والمصابين من أشقائنا في فلسطين، إضافة إلى تبني حملة مساعدات غذائية.

كما أعلن جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر  (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.

وفي ختام الوقفة التضامنية قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات، بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء من فلسطين الحبيبة.

القضية الفلسطينية مستشفى المعمداني اعتداءات اسرائيلية الدكتور سلامة داود دعم جامعة الأزهر

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