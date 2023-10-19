الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي عن فلسطين كانت رادعة وحاسمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إننا ندعم ونفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية، وكلنا نقف خلف القيادة السياسية في كافة الإجراءات لوقف العدوان الآثم على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه الى أرض شبه جزيرة سيناء، وحزب المؤتمر خلف القيادة السياسية في كافة الإجراءات لوقف العدوان الأثم على أشقائنا في الأراضي الفلسطينية.

دلالات توقيت تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت رادعة وحاسمة وقطعت المحاولات التي تهدف إلى استدراج الدولة المصرية إلى الأزمة الفلسطينية.

حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الدولة المصرية للشعب الفلسطيني بالتهجير

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