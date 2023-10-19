الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري": نشيد بموقف الرئيس السيسي لإيقاف مخطط التهجير

النائب محمد أبو هميلة
النائب محمد أبو هميلة

أعرب النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن دعمه الكامل لما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إجراءات وتدابير لازمة لحماية الأمن القومي.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة: "نؤكد دعمنا الكامل لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات وتدابير لازمة لحماية الأمن القومي ونثق في إدارته لهذه الأمة بكل حكمة".

وأضاف أبو هميلة: "نشيد بالموقف الحازم للرئيس السيسي بإيقاف مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني بدعم من بعض الدولة الغربية تحقيقًا لهدفهم في تصفية القضية الفلسطينية، ونشيد بالموقف الحازم للرئيس السيسي بتأكيده على  خطورة استمرار هذه الحرب التي تهدد السلام في الشرق الأوسط".                           

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "ما ترتكبه إسرائيل من استخدام القوة الغاشمة والإبادة الجماعية باستخدام الفسفور الأبيض المجرم دوليًا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، لذا؛ نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملوا المسؤولية وأن يتدخلوا لوقف هذه الحرب".                                                   

واستكمل أبو هميلة: "نعلن دعمنا الشامل للشعب الفلسطيني والمقاومة في الحرب، ونتقدم بخالص التعازي للأخوة  الفلسطينيين، وليعلم الكيان الصهيوني أنه لن يعيش في سلام إلا في حالة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه".

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