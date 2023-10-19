الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء حملة للتبرع بالدم في جامعة المنوفية الأهلية لدعم فلسطين

أثناء تبرع الطلاب
أثناء تبرع الطلاب بالدم

بدأت الجامعة الأهلية بمحافظة المنوفية، اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي كانت قد تم تدشينها منذ أسبوع بجامعة المنوفية واليوم بدايتها داخل الجامعة الأهلية.

ولاقت الحملة في اليوم الأول لها إقبالًا كثيفًا من الطلاب، إيمانًا منهم ودعمًا للقضية الفلسطينية التي أثارت تعاطفًا واسعًا ودعمًا من الدولة المصرية.

 

مقرر أسرة من أجل مصر: تطوعنا ودعمنا للقضية أقل ما نقدمه  للأخوة في فلسطين 

وأكدت كريمة الجواني مقرر أسرة من أجل مصر والطالبة بكلية الطب، أنها فخورة جدا بالعمل التطوعي لها بالأسرة لدعم القضية الفلسطينية، أن هذا أقل ما نقدمه للشعب الفلسطيني وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم لهم ونحن نسير خلفه، وندعم قرارته الحكيمة ونشكره على أنه جعلنا نعيش في دوله قوية بعزة وكرامة. 

وكانت أسرة طلاب من أجل مصر، قد أشرفت على الحملة وذلك تحت رعاية دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد النعماني عميد طب المنوفية رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنوفية، بأطلاق حملة حملة التبرع بالدم. 

 الجامعة تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس الجامعة على أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تتضامن  مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة لمدة أسبوع.

وأشاد القاصد  بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة.
وأضاف  رئيس الجامعة  أن عملية التبرع  بالدم شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة والطلاب.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية جامعة المنوفية الأهلية حملة التبرع بالدم أسرة طلاب من أجل مصر

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