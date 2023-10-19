الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعر محمد الشربيني: التعويل على الضمير الدولي لإنقاذ فلسطين حماقة

محمد الشربيني
محمد الشربيني

قال الشاعر محمد الشربيني، إن الوحشية الإسرائيلية ليست بجديدة فهي تكرار لجرائم الاحتلال التي ارتكبها منذ النكبة الفلسطينية، فهي استراتيجية صهيونية تعتمد قصف المستشفيات والمدارس والمصانع لإيقاع أكبر قدْرٍ من الخسائر البشرية والمادية وإلقاء المفخَّخات التي تنفجر في أيدي المدنيين عايشناه.

وتابع “الشربيني” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عايشنا جرائم مدرسة بحر البقر ومصانع أبو زعبل وإسقاط الطائرة المدنيَّة التي كانت تُقلُّ الإعلامية سلوى حجازي وغير ذلك الكثير من المذابح " قانا وصابرا وشاتيلا".

وأضاف أنه من الحماقة التعويل على الضمير العالمي الرسمي حيث كشفتْ الأحداث الأخيرة حقيقة الإدعاءات الدولية باحترام حقوق الإنسان، فهي ورقةٌ يبرزونها للضغط وتمرير مصالحهم ".
 

تحرير فلسطين بدأ اليوم

وأكمل: أقول للشعب الفلسطيني رغم فداحة الثمن، إن تحرير فلسطين بدأ اليوم ونحن لا نتشكَّك في حدوث ذلك قريبًا جدًا فهؤلاء الشهداء يمهِّدون الطريق لجيلٍ لن يخشى ولن يهاد. 

ويشار إلى أن الدول العربية انتفضت خلال الساعات الماضية وخرجت في جميع الميادين من أجل وقف نزيف الدم، ووقف العدو الإسرائيلي فيما يفعله من استهداف المواطنين والأبرياء وخاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني.
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الشاعر محمد الشربيني الوحشية الإسرائيلية الجرائم قصف المستشفيات المدارس المصانع الخسائر البشرية والمادية جرائم مدرسة بحر البقر مصانع أبو زعبل

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