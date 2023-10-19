محمد الباز: الأحداث فى فلسطين متشابكة ومعقدة جدًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العالم والمنطقة بعد يوم 7 أكتوبر 2023 يختلفان تمامًا عمّا كان قبله، مشيرًا إلى أن الأحداث في فلسطين متشابكة ومعقدة جدًا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف أم"، أن "هناك تدفقًا للمعلومات بشكل غير طبيعي، زمان كان الناس يشتكون من قلة المعلومات وعدم فهم الأحداث بطريقة صحيحية، والآن مع زيادة المعلومات بشكل أكبر من اللازم هناك حالة من عدم الفهم".

ولفت إلى أن هناك أهدافا حقيقية على الأرض يسعى كل طرف لكسبها، متابعًا "ليس كل ما يُقال رسميًا هو الحقيقة، فعلى سبيل المثال قصف المستشفى الأهلي المعمداني نتج عنه أكثر من 500 شهيد، والجانب الفلسطيني، قال إن إسرائيل هي من قصفت المستشفى لترد إسرائيل بأن حركة الجهاد هي من قامت بهذا العمل".

وضوح الخطاب السياسي المصري عن القضية الفلسطينية

وأشار" الباز"، إلى أن الإعلام العالمي مهتم بالأحداث، لأن إسرائيل طرف في الصراع، لافتًا إلى أن الخطاب السياسي المصري المتمثل في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبيانات الرسمية لوزارة الخارجية والمؤتمرات الصحفية مع الضيوف واضح جدًا بخصوص القضية الفلسطينية.