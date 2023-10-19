الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث تشجيع الصناعة وتحقيق رؤية مصر 2030

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير المناطق الصناعية والشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني.

 وناقش محافظ القليوبية عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من « - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط  وإجراءات عقود الايجار وغيرها »، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة التنمية والإنتاج.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عرض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص تحويل مبلغ 36 مليون جنيه لصالح المحافظة لتنفيذ أعمال مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الشروق الصناعية من اجمالي المبلغ المخصص للمشروع 230 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما تم تقديمه لتنفيذ الأعمال حتى تاريخه 66 مليون جنيه.

كما تمت موافقة المجلس علي عرض كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن محضر اجتماع لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 250 لسنة 2021 بخصوص تحديد القيمة الإيجارية لعدد 4  غرف بالمقر الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات بالخانكة، لتأجيرهم لصالح مركز الشبكات الأرضية لاستغلاله كمقر للمركز

  مراجعة علية إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالمنطقتين الصناعيتين (الصفا - الشروق) 

 كما تم مناقشة  تقرير اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم 64 لسنة 2023 بخصوص فحص ومراجعة الأعمال المنفذة وكافة إجراءات عملية إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالمنطقتين الصناعيتين (الصفا - الشروق) بمركز الخانكة وإجراءات طرح وإسناد العملية المشار إليها والنزول للمعاينة على الطبيعة لمطابقة الأعمال المنفذة فعليا وبيان مدى اتفاقها مع كراسة شروط طرح العملية وبيان الأعمال والحالة الفنية للأعمال التي تم تنفيذها، وبيان ثمة مخالفات شابت أي مرحلة من مراحل العملية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أي موقع مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

 الحرص على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية

 كما أكد حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم،  إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين مشيرا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها 
وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع  على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

محافظ القليوبية المناطق الاستثمارية طلبات المستثمرين الأجهزة التنفيذية المناطق الصناعية

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