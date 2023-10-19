رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الأفكار واستثمارها

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وخلال اجتماع رئيس جامعة حلوان، الذي تم بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين، قدم نبذة مختصرة عن حضور لفعاليات حكاية وطن برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاء السيد الرئيس مع المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا على العديد من النقاط وأهمها تسويق الجامعات، والتأكيد على ضرورة دعم المبدعين والمبتكرين، والاهتمام بالتخصصات الجديدة مثل الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي نفس السياق أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تعتبر صورة مصغرة من الدولة فلابد ان تكون مميزة وعلي مستوي عالي من الكفاءة، لذا وجب وضع خطة تطوير محكمة لتعديل مسار التعليم الجامعي بما يفي بمستلزمات الدولة، وتم التركيز فيها على تطوير البنية التحتية، والعمل على تقليل الإنفاق قدر المستطاع، واعتماد الجامعة على الصيانة الذاتية من خلال الورش بالجامعة، كما حرصت الجامعة على زيادة عدد الطلاب الوافدين، اذا يجب الاهتمام بالكليات والمادة العلمية، وتحديث اللوائح.

كما أشار أيضا إلى حرص الجامعة على توفير رعاية صحية شاملة من خلال كارت التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك إثابة كل مجتهد على أعمالهم المتميزة.

وعلي جانب آخر تحدث رئيس جامعة حلوان على التهديدات التي تتعرض لها أملاك الجامعة لذا حرص على تشكيل لجنة فورية للحفاظ على ممتلكات الجامعة والاستفادة منها.

كما تطرق رئيس جامعة حلوان فى حديثه على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وأن فائدته ليس للنشر الدولي فقط فلابد من تنمية الأفكار واستثمارها الاستثمار الأمثل فهناك أفكار مهدورة وغير مستغلة وامكانيات عالية لابد أن نتبناها.

وتحاور مع أعضاء هيئة التدريس وتم عرض بعض المشروعات، مؤكدا أن الجامعة تقدم كل الدعم لكل الأفكار البحثية من أجل تنمية الفكر والتطوير والإبداع، وأكد أن الهدف من التعليم هو تحقيق استدامة التعليم من خلال عمل شراكات دولية تعمل على تطوير الورش وكذلك المعامل التعليمية.

ثم تحدث الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية عن حرص الكلية على عمل البرامج الجديدة وتم فتح البرامج التكنولوجية الجديدة بالكلية التى تواكب سوق العمل وأصبح عليهم اقبال كبير من قبل الطلاب

جدير بالذكر حضر الزيارة محمد ناصر امين عام الجامعة والأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأمناء المساعدين بالجامعة، الأستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.