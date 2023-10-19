الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر بغزة: الإمكانيات أصبحت محدودة ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية نفد

غزة
غزة

قال الدكتور بشارة مراد، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الوضع في غزة يحتاج إلى التدخل الدولي لإنقاذ المواطنين، جراء القصف الإسرائيلي. 

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 12500 حالة، معظمها خطيرة، نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر للمباني السكنية، لافتًا إلى أن الإمكانيات أصبحت محدودة ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفد. 

وفي وقت سابق اليوم، قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف في نابلس، إن الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأضاف "جبريل"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مرفق الإسعاف يعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية، والوضع يتجه نحو كارثة صحية وإنسانية في نابلس، كما أشار إلى أن سكان غزة يواجهون كارثة بيئية، بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف بسبب القصف.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأطقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للضحايا في مختلف المواقع بغزة بسبب الهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الكثير من المستشفيات في غزة خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود، لم نتلق على مدار 13 يومًا أي إمدادات طبية، ولم نتمكن من إخراج مصابين إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

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