بالتعاون مع بنك المعرفة.. جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل بمشاركة 150 من الباحثين

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التدريبية عن بنك المعرفة المصري، وذلك بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية وبنك المعرفة بالجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز المعلومات، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الكرام، مدربي بنك المعرفة المصري بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على أن قضية التعليم تحظي باهتمام بالغ من الدولة، حيث تعتبره ضرورة قصوي لبناء الإنسان المصري وإعداده علمياََ وفقًا للمعايير العالمية، ومن هنا جاءت فكرة مشروع بنك المعرفة المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016، لتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود التى يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين؛ من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة فى مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري فى ضوء مايوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمود عباس، أن الورشة تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 18، 19 من أكتوبر الجاري، ويشارك بها 150 متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات، مضيفًا أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عدد من المحاور الهامة التى تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، حيث يحاضر المدربين عن الاقتباس وأهم مشكلاته، خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، النشر الإلكتروني ودوره، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية، إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.

وقال الدكتور محمود عباس، إن ورشة العمل تشمل مجموعة من المحاضرات التعريفية والتدريبية، ويقوم بالتدريب بها نخبة متخصصة من ممثلي بنك المعرفة المصري بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث يضم وليد علي مدرب ببنك المعرفة، محمود شوقي مدرب المكتبة الرقمية، ماهينور عقده المدير الإقليمي للنشر والتدريب بالمجلس الأعلى، سارة زعلول مدير التدريب بالمجلس الأعلى، أحمد هشام أخصائي تدريب بالمجلس، والمهندس أحمد علاء استشاري الحلول العلمية بالمجلس.