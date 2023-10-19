أوسوريو: أتمنى مواصلة دعم جماهير الزمالك للاعبين أمام سموحة

وجّه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها المتواصل للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال "أوسوريو"، في تصريحات له: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في إفريقيا بأكملها".

حضور الجماهير



وتابع: "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعًا مختلفًا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك: "ما يجعل ناديًا مختلفًا عن الآخر هو قاعدته الجماهيرية، الزمالك يمتلك عددًا كبيرًا من المشجعين، ولأن نادي الزمالك كبير فبالطبع يملك هذا الكم الهائل من المحبين والداعمين له".

رسالة أخيرة

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تواصل جماهير الزمالك دعمها لنا حتى النهاية، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي على الفريق".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



تدريبات الجزيري

أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادًا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.

وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبدالرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



تدريبات الثلاثي

خاض عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبدالحق رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادًا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية.

وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.