أمين مصر المستقبل بالشرقية: الرئيس السيسي سياسته حكيمة مع القضية الفلسطينية

قال المهندس سمير أبو لبدة، الأمين العام لحزب مصر المستقبل بمحافظة الشرقية، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومؤسس النصب التذكارى بمحافظة الشرقية، إنه وبعد تفكير طويل كان لزاما عليه تحديد من يدعمه فى المرحلة المقبلة ليكون رئيسا لمصر وقائدا لها.

واستكمل أبو لبدة، أن السبب الحقيقى والهام وراء دعم لترشح الرئيس السيسى، لولاية رئاسية جديدة، هو أن مصر تمر بمرحلة خطيرة جدا جدا، لابد لها من قائد حكيم يدير شئون البلاد، لافتا إلى أن مصر أصبحت دولة عسكرية قوية، واصبحت ند بالند مع الدول العظمى.

وأكد أن المتدخلين فى شئون البلاد، يحاولون الضغط على مصر لحل الأزمة الفلسطينية كيفما يترائى لهم وحسب رغبتهم، وهو الأمر الذى تتصدى له مصر بمنتهى الحكمة والحنكة والذكاء، ولم يكن ذلك ليتم لولا وجود قيادة سياسية حكيمة مثل الرئيس السيسى.

وأكد أبو لبدة أن مصر تتعامل مع القضية بسياسة حكيمة، ويؤيد شعب مصر قيادته السياسية فى هذا التعامل، ويصطف وراءه، حيث أن الرئيس السيسى يفرض كلمة مصر على شعوب العالم، وأن علاقة مصر بالدول الخارجية قد تغير شكلها منذ تولى الرئيس، فأصبحت مصر حين تقول الكلمة.. يتحدد مصير العالم، وتدير وزارة الخارجية المصرية كافة ملفاتها الخارجية إدارة حكيمة وواعية.

واستكمل أن قيادة مصر السياسية تتولى العديد من المهام وتتعامل فى أكثر من ملف وأكثر من جهة بذكاء القيادة السياسية المصرية التى تجعل مصر نقطة قوة قادرة على اتمام أمورها بما يتناسب مع فكرها وقدراتها، وذلك جنبا إلى جنب مع ما قام به من إنجازات وقيامه بعمل شبكة للطرق يتحدث عنها العالم أجمع وإصلاحه للبنية التحتية المتهالكة لسنوات طويلة غفل عنها جميع من قبله، وتنفيذ المشروعات الضخمة والتى أثرت على إنتاجية البلاد وتوافر السلع، مثل الصوب الزراعية والمزارع السمكية، واستهدف الفئات الأكثر احتياجا من الشعب، كما قام الرئيس بعمل هام وهو تسليح الجيش المصرى وتطويره وقد رأيناه مؤخرا فى بعض الاحتفاليات، مما جعل شعب مصر بأجمعه فى حالة من الفخر والعزة بسبب هذا الجيش القوى.