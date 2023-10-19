عبدالفتاح رجب العطار: نُثمن وندعم تصريحات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية

ثمن عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف العزل من المدنيين.

وأدان العطار استهداف العدوان الإسرائيلي المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على جميع الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض سيناء.

وحيا عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني، مؤكدا أنه يكتب تاريخا جديد لقضية العرب الأولى، وكزعيم ليس لمصر فقط ولكن للعرب.

وأوضح أن تصريحات الرئيس العميقة والواعية، وتحركاته المدروسة، وضعت القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعمق وجدية عن أسبابها، وكيفية علاجها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف وكشف بوضوح الخطة الإسرائيلية الغربية.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".