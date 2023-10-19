الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال استكمال منظومة كاميرات المراقبة الحديثة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث ومناقشة خطة العمل لاستكمال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لفرض الانضباط والأمن في مختلف المنشآت والمؤسسات والشوارع بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

استكمال منظومة كاميرات المراقبة الحديثة

واستعرض المحافظ، تقريرًَا حول الأماكن المقترح تزويدها بكاميرات مراقبة وذلك بما يضمن تغطية محافظة بورسعيد بالكامل، وبما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع البورسعيدي والمؤسسات المختلفة، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال  الاعتماد على أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية.

ووجّه محافظ بورسعيد، بدراسة إمكانية إقامة «منظومة كاميرات حديثة» على عدد من المنشآت الحكومية وفي الميادين العامة استكمالًا لما تم في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة والمرور على منظومة الكاميرات للتأكد من عملها على درجة عالية من الكفاءة، مع إعداد تقرير يوضح مستجدات سير العمل بمنظومة الكاميرات في عدد من المناطق والمنشآت الحيوية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد كاميرات مراقبة الغضبان اجتماع بورسعيد

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