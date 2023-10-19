الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة للتوعية، بمدرسة بورفؤاد الإعدادية بنين، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وكيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة، ويتبع تعليماتها فى كل مكان فى المنزل والشارع والمدرسة، وما هى الاحتياطات اللازم إتباعها لتفادى أى مخاطر، للطلاب بالمدرسة،كما جرى استعراض فيديو توعوى يحتوى على صور توضح المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الطفل، وكيف يتخذ احتياطاته ليؤمن نفسه، ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واساليبها فى الحياة اليومية وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الارواح والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

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مديرية العمل ببورسعيد 

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، ان الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور المعروضة وإبداء التعليقات حولها، أيضًا تناولت الحديث حول مخاطر الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات،كما جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين والطلاب، لتوضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعى، مع التأكيد أن السلامة منهج حياة وأهمية تطبيق مفهوم السلامة للشباب الواعد لمستقبل مصر، وفي كافة المنشآت للحفاظ على جميع الأفراد من مخاطر البيئة المحيطة، وألقت الندوة الكيميائية عبير ابو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد والكيميائية نجلاء البسيونى اخصائى السلامة بمكتب بورفؤاد،و تحت إشراف الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونجلاء الباز مدير المدرسة.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بمقر مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقًا، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المراة وضرورة تمكينها إقتصاديًا ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الانتاج المختلفة، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظًا والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للإهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى عمليات التنمية.

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