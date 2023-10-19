الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: نؤيد سياسات الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن مصر وحدودها

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه

وصف النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب إبادة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة بالتاريخي والمُشرّف أمام العالم كله، معلنًا تأييده التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه هذا الملف.

حدود مصر أمن قومي 

ووصف "حنفي" في بيانٍ أصدره اليوم، تصريحات الرئيس السيسي بالحاسمة والبطولية، مثمنًا تأكيد الرئيس السيسي أن حدود مصر أمن قومي، وأن جيش مصر كفيل بالحماية، وأن إسرائيل قد تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وأيضًا تأكيد الرئيس السيسي بعدم السماح بعبور معبر رفح لمن أرادوا العودة إلى بلادهم، إلا بعد تمكين قوافل الإغاثة من الوصول إلى الأشقاء في غزة.

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فتح آفاق تسوية النزاع 

كما أشاد النائب بدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل لفتح آفاق لتسوية النزاع، معتبرًا الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة فى هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والإفريقية والدولية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأعلن النائب سيد حنفي طه عن تأييده التام لرؤية الرئيس السيسي الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي أطلقتها بعض القوى داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يثق في سياسات الرئيس السيسي وحرصه على الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة.

قمة القاهرة للسلام

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ولاقت تلك الدعوة  قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

النائب سيد حنفى طه القضية الفلسطينية قطاع غز سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإحتلال الإسرائيلي حرب غزة 2023

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