الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشئون الخارجية بالنواب: الشعب الفلسطينى يواجه إبادة جماعية وجرائم حرب

غزة
غزة

أكدت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بـمجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية وجرائم حرب، إثر القصف الإسرائيلي الغاشم فى القطاع، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويستوجب مساءلة المسئولين عن تلك الجرائم.

إصرار إسرائيلي للتصعيد بشكل كبير

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن هناك تطور متلاحق فى الأحداث، وإصرار إسرائيلي للتصعيد بشكل كبير، وصولًا للاجتياح البري الذي تهدف إليه، مما أجج ليس فقط الدخل الفلسطيني، ولكن أيضًا المنطقة العربية.

وتابعت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل تهديدًا، ليس للأمن القومي الفلسطيني، ولكن للأمن القومي العربي.

ولفتت إلى أن هناك استفزازات كثيرة من جانب الاحتلال، يأتي على رأسها السيناريو التي تؤكد عليه قوات الاحتلال، وهو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء والأردن وهذا مرفوض تمامًا، وأكد عليه الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"، مؤكدًا خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة.

كما أكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مع المستشار  الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

إسرائيل إبادة جماعية كيل لجنة الشئؤون الخارجية بمجلس النواب مجلس النواب الشعب الفلسطيني

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