"BBC" ترصد مشاهد الذعر داخل مستشفى المعمدانى بعد القصف الإسرائيلى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، إنه تسود حالة من الذعر الكبير والإحباط في باحة المستشفى العربي الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي تعرض لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل استهداف إسرائيل المستشفى المعمدانى

وقالت "بي بي سي" (BBC) إن مسئولى الصحة الفلسطينيين قالوا إن ما لا يقل عن 471 شخصًا قتلوا في هجوم إسرائيلي استهدف مستشفى بمدينة غزة مساء الثلاثاء.

وقالت "بي بي سي": تتناثر أغطية الأسرّة الملطخة بالدماء في باحة المستشفى العربي الأهلي، إلى جانب الملابس والممتلكات الشخصية التي خلّفتها الفوضى التي أعقبت الانفجار والحريق الضخم الذي سببه، وفي موقف سيارات قريب يوجد حطام مشتعل لأكثر من اثنتي عشرة سيارة.

ويسود جو من الذعر، حيث يكافح الناس لفهم ما حدث في مكان كان من المفترض أن يتمتع بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

شهود عيان يكشفون مأساة استهداف مستشفى المعمدانى

وقالت امرأة نجت من الكارثة لبي بي سي: "لقد غادرنا منزلنا لنأتي إلى هنا وكنا نظن أنه سيكون آمنا، ولكن بعد ذلك تعرض للقصف".

فيما أكد الأطباء أن معظم الضحايا كانوا من بين عدة آلاف من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى منذ يوم الجمعة وفروا إلى هناك بعد أن هدد الجيش الإسرائيلي المدنيين ودفعهم لإخلاء شمال قطاع غزة، في الوقت الذي كثف فيه غاراته الجوية على فلسطين.

وأضاف أن الناس من جميع أنحاء قطاع غزة وصلوا سريعا إلى مكان الحادث لمحاولة المساعدةو وقاموا بجمع الجثث وبدأوا في إجلاء المصابين، وتم نقل من هم في حالة خطيرة على دراجات نارية، في حين كان على من هم أقل إصابة أن يشقوا طريقهم سيرا على الأقدام إلى مستشفى الشفاء، على بعد 3 كيلومترات.

يأتي هذا فيما سادت حالة من الغضب لدى العديد من الدول العربية والأجنبية احتجاجا على قصف المستشفى.