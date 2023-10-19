اعترافات المتهمين بقتل عامل أثناء سرقتهم شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس، المتهمين بقتل عامل أثناء سرقتهم أحد الشقق السكنية بمنطقة القطامية لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة التعدي على عامل قام بضبطهم أثناء محاولتهم سرقة شقة سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة

وأقر المتهمون بأنهم قاموا بمراقبة الشقة لمدة ٣ أيام وتأكدوا بأنها خالية من السكان، وبعد التمكن من الحصول منها على العديد من المسروقات تفاجئوا بالمجني عليه محاولًا الاستغاثة، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "مطوة" حتى سقط جثة هامدة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية تفيد بالعثور على جثة عامل به طعنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.