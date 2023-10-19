الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل عامل أثناء سرقتهم شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس، المتهمين بقتل عامل أثناء سرقتهم أحد الشقق السكنية بمنطقة القطامية لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة التعدي على عامل قام بضبطهم أثناء محاولتهم سرقة شقة سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة 

txt

السجن 3 سنوات لطبيب فى اتهامه بالشروع فى قتل زوجته بالجيزة

وأقر المتهمون بأنهم قاموا بمراقبة الشقة لمدة ٣ أيام وتأكدوا بأنها خالية من السكان، وبعد التمكن من الحصول منها على العديد من المسروقات تفاجئوا بالمجني عليه محاولًا الاستغاثة، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "مطوة" حتى سقط جثة هامدة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية تفيد بالعثور على جثة عامل به طعنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة المتهمين مطوة سلاح أبيض القطامية النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا فى قتل آخرين ببورسعيد

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة