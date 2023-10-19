بدائل طبيعية للسيدات للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث

بالنسبة لغالبية النساء يمكن أن يحدث انقطاع الطمث بشكل غير متوقع، وتظهر الأبحاث الحديثة أن العديد من النساء قبل أو في فترة انقطاع الطمث يشعرن بعدم الاستعداد أو بالصدمة بسبب ذلك، وتعترف واحدة من كل اثنتين بأنها لا تعرف ما كان يحدث لها.

ورغم ذلك، أدى توفير بديل طبيعي لدعم النساء خلال فترة انقطاع الطمث إلى التخفيف من حدة الأمر، فالعلاجات البديلة بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي يمكن أخذها في الاعتبار لدى النساء اللاتي لا يرغبن في تناول العلاج التعويضي بالهرمونات أو لديهن موانع لتناول العلاج التعويضي بالهرمونات.

ويوفر الكالسيوم وفيتامين (د) المساعدة الكافية، حيث يساعد على تقليل فقدان معادن العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يعد انخفاض كثافة المعادن في العظام هو عامل خطر لكسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام، كما يمكن أن يؤثر انقطاع الطمث أيضًا على الجلد والشعر، بسبب التغيرات الهرمونية، يمكنك الاعتماد على فيتامين أ والبيوتين والسيلينيوم وفيتامين ج، والتي تساهم في الشعر والجلد الطبيعي، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على ثقة المرأة.

خطر الإصابة بمشاكل القلب

لا يدرك الكثير من الناس أن النساء في سن اليأس يواجهن نفس خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية مثل الرجال، وهذا عندما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون في الانخفاض لدى النساء، حيث يمكن أن يعانين من أعراض مثل ضباب الدماغ أو التعب أو فقدان قوة العضلات، وفي الوقت نفسه يمكن أن تنخفض كثافة العظام وتزيد مشاكل القلب والأوعية الدموية، ولهذا السبب يمكن إدراج فيتامين ب1 والذي يساهم في الأداء الطبيعي للقلب.

يمكن أن تدخل الأقراص بسهولة في روتينك اليومي، حيث يتعين عليك تناولها مرة واحدة فقط يوميًا مع كوب من الماء أو الحليب في أي وجبة، إنها طريقة سهلة لإدخال المزيد من العناصر الغذائية والمعادن إلى نظامك الغذائي في الوقت الذي قد يكون فيه جسمك المتغير في أمس الحاجة إليها.