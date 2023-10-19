الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتدى الاستثمار بسمرقند يبحث فرص وحوافز الاستثمار السياحى فى أوزبكستان

المنتدي الدولي للاستثمار
المنتدي الدولي للاستثمار

بحث المنتدي الدولي للاستثمار، الذي عقد في إطار الجمعية العامة لمنظمة السياحية العالمية في سمرقند، الإمكانيات الاستثمارية السياحية المتاحة في 14 إقليمًا بمشاركة 122 مستثمرًا أجنبيًا من أكثر من 100 دولة وممثلي 540 شركة محلية.

منظمة السياحة العالمية توصي بزيادة الاستثمارات السياحية الخضراء

وفي هذا الإطار، استعرض عزيز عبدالحكيموف، نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنمية السياحة وحماية البيئة وتغيرالمناخ في أوزبكستان، الحوافز التي توفرها الحكومة الأوزبكية لجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، من بينها إعفاء أكثر من 7000 من المواد الخام والسلع المطلوبة للمستثمرين من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض ضريبة القيمة المضافة ما بين 12 و20%.

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وبدوره، قال أوميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، إن أوزبكستان تستهدف جذب 3 مليارات دولار في قطاع السياحة، وهذا الرقم ليس كبيرًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن التراث الثقافي يعد الأساس في أوزبكستان في ضوء الأماكن التاريخية المهمة في مدن سمرقند وبخارى وخوارزم وشهريسبز التي تجذب اهتمام السائحين، وهذا يعني أن رحلة إلى أوزبكستان تعد جزءًا مهمًا من طريق الحرير القديم التي تلهم السياح لمغامرات جديدة.

وفي سياق منفصل، وقع رئيس لجنة السياحة الأوزبكية ونائب مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الأوزبكية والرئيس التنفيذي لمجموعة أرسنال الإيطالية على مذكرة تفاهم لإطلاق القطار السياحي الفاخر بين المدن التاريخية في أوزبكستان، الذي سيتم الانتهاء به عام 2026؛ بهدف زيادة عدد السياح المحليين والأجانب الذين يزورون المدن التاريخية في أوزبكستان مثل سمرقند وبخارى وخيوة، والذي يأتي على هامش فعاليات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

وقال أوميد شودييف، رئيس لجنة السياحة: "الغرض من هذا التعاون هو تعريف العالم أجمع بالتراث الثقافي والتاريخي الغني لأوزبكستان، ومواصلة تطوير السياحة المحلية والأجنبية"، مضيفًا أن هذا القطار السياحي الجديد سيعمل على زيادة عدد السياح في المدن التاريخية لبلادنا.

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