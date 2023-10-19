الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى وفاة شيخ المخرجين.. نيازي مصطفي رائد الخدع السينمائية

نيازي مصطفي
نيازي مصطفي

حبه وعشقه للسينما دفعه إلى تغيير مجاله من دراسة الهندسة والميكانيكا، لتحقيق حلم والده، لدراسة السينما، ليصبح واحد من أهم رواد الإخراج السينمائي في مصر والوطن العربي، ورائد مدرسة التجديد  حتى استطاع أن يترك العديد من البصمات السينمائية التي ما زالت عالقة في الأذهان، من فترة الثلاثينات حتى الأن. 

 نشأته ورغبته في دراسة السينما

وُلد المخرج  نيازي مصطفى، والذي يحل اليوم 19 أكتوبر ذكرى وفاته، عام 1910، بمحافظة أسيوط، لأب سوداني من الأعيان وأم تركية الأصل، لم يمانع والده رغبته في دراسة السينما، رغم أنه كان يتمنى أن يراه مهندسًا، ليقرر بعد حصوله على شهادة البكالوريا، أن يسافر ألمانيا لدراسة الهندسة، ولكن بعد فترة من الوقت، قرر الالتحاق بمعهد الفيلم الألماني، وخلاله تعلم فنون الطبع والتحميض والعدسات والتصوير‏ وكل ما يتعلق بفن التصوير والإخراج.

عقب سفره إلي ألمانيا، سعى "نيازي" لتقوية لغته الإنجليزية من خلال قراءة العديد من المجلات الأجنبية، لتكون نافذته التي يطل منها على عالم السينما الخارجية، ليعود بعد أنتهاء دراسته إلي مصر وكانت بدايته  في قسم المونتاج، ساعده الاقتصادي طلعت حرب، والذي كان ينتج أفلامًا دعائية عن شركات "بنك مصر"، في أول عودته إلي مصر، ليصبح مساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي، ومع مرور الوقت تولى مهمة الإخراج، وقدم أفلاما شارك في كتابة بعضها.

 أفلامه تميزت بالحركة الممزوجة بالخدع السينمائية والمؤثرات البصرية

كان  "نيازي" متابعًا لكل جديد في السينما الأوروبية، حيث كان يقوم بالعديد من الرحلات الخارجية، لمتابعة آخر ما وصل إليه التطور في علوم السينما، وتميزت أفلامه بالحركة الممزوجة بالخدع السينمائية والمؤثرات البصرية، ليقدم على مدار مشواره السينمائي الطويل ما يقرب من 150 فيلمًا سينمائيًا مع عدد كبير من نجوم السينما، ومنها:" سر طاقية الإخفاء، شارع محمد علي،عنتر بن شداد، رصيف نمرة 5، أول نظرة، غني حرب، ليالي الأنس، وهيبة ملكة الغجر، الصبر جميل، من أين لك هذا، التوت والنبوت،، صغيرة علي الحب، 30 يوم في السجن.

وفي عام 1986، وُجد شيخ المخرجين مقتوُلًا، في شقته مساء اليوم الذي انتهى فيه من تصوير المشهد الأخير من فيلم القرداتي، رحل وترك ورأهء إرثًا عظيمًا من الأعما الفنية الخالدة والجوائز العديدة والتي حصل عليها خلال مسيرته الفنية، ومنها جائزة الريادة من الجمعية المصرية لفن السينما.

الإخراج السينمائي رائد مدرسة مصر السينما نيازي مصطفى المخرج نيازي مصطفى

مواد متعلقة

الرئيس الصينى لـ"مدبولى": ندعم جهود مصر بفتح ممرات لتوصيل المساعدات لغزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد تظهر حجم الدمار فى غزة جراء قصف الاحتلال

مسيرة تضامن لطلاب الإسكندرية لدعم فلسطين

جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز على المتظاهرين فى الضفة الغربية ورام الله

الرئيس البرازيلى: الهجوم على مستشفى المعمدانى فى غزة مأساة "غير مبررة"

"القاهرة الإخبارية": مشاعر غضب عارمة فى فلسطين بعد زيارة بايدن لإسرائيل

"فلسطين عربية".. تأييد شعبي للرئيس السيسي بعد رفضه التهجير القسري لسكان غزة (فيديو)

الجامعات تخرج فى مسيرات تأييد لموقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير سكان غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة