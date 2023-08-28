معجب يطلب يد "كوكا" من زوجها .. حكايات فنانين زمان مع المصايف

حكايات فنانين الزمن الجميل مع الصيف والمصايف، حكايات طريفة، رصدتها عدسة مجلة الكواكب الفنية، وحملها العدد رقم 56 والمنشور بتاريخ 26 أغسطس من العام 1952، وهو التاريخ الذي يفصل عن ساعة الصفر لإنطلاق ثورة يوليو بأقل من شهر ونصف.

أبطال حكايات الصيف ومصايفه من فناني الزمن الجميل، الفنانة كوكا، وزوجها المخرج نيازي مصطفي، وسوء الفهم الذي وقع بينه وبين أحد المعجبين بزوجته. منها أيضا حكاية الفنانة المنتجة الكبيرة آسيا وما فعله معها جيران المصيف، نستعرض لكم كل هذه الحكايات في هذا التقرير.

ــ معجب كوكا يرسل إليها خطاب مع زوجها

كان المخرج نيازي مصطفي وزوجته الفنانة كوكا من زائري الإسكندرية، ومنذ أن ظهرت كوكا علي شواطئ الثغر أصبحت مقصد جامعي التوقيعات من المعجبين والمعجبات. أما نيازي مصطفي فلا يكاد يعرفه سوي عدد قليل من هؤلاء المعجبين بالقياس إلي كوكا، ولذلك ينتهز الفرصة كلما التف المعجبون بكوكا فيهرب إلي مكان يمارس فيه العزلة ليكتب سيناريو فيلمه القادم، وإن كانت كوكا في بعض الأحيان تفوت عليه هذه الفرصة، إذ تسلط عليه المعجبات اللائي ما أن يعرفن شخصيته حتي يحاصرنه حصارا محكما، لا لشئ إلا ليتفرجن علي الرجل الذي يخرج الأفلام.

ــ مجب كوكا يطلبها للزواج من زوجها

وقد حدث ذات يوم بسبب جهل أحد المعجبين بشخصية نيازي مصطفي أن وقع حادث ظريف. فقد ذهب الشاب إلي نيازي مصطفي وقال له: أنا بشوف حضرتك بتتمشي مع كوكا كتير، إنت تقرب لها؟ وأراد نيازي أن يقوم بدور تمثيلي فقال له: أيوه من بعيد. وهنا ناول الشاب رسالة معطرة إلي نيازي وطلب إليه أن يتكرم بتوصيلها إلي كوكا، وفض الرسالة أمامها وقرأها، فإذا هي تفوق رسائل غرام نابليون إلي جوزفين، وقد طلب كاتب الرسالة في النهاية أن تعطيه كوكا موعدا لمقابلته لأنه يريد أن يعرض عليها الزواج.

وبعد أن ضحك نيازي مصطفي وكوكا من غفلة ذلك المعجب، كتب نيازي رسالة يرد فيها علي المعجب المدله ــ بلسان كوكا طبعا ــ وحشاها بألفاظ الغرام وطلب من المعجب أن ينتظر كوكا عند محطة سكة حديد أبو قير، وبعدئذ ذهب إلي المعجب الذي كان ينتظر علي البلاج وأعطاه الرسالة. ويعقب محرر الكواكب: وأغلب الظن أن مجنون كوكا مازال في محطة أبو قير إلي الآن.

ــ جيران آسيا يضيفون شكوكو والقصري

حكاية أخري بطلتها المنتجة آسيا، والتي كانت تمتلك فيللا في المندرة تقضي فيها شهور الصيف، وحدث أن دعت بعض الفنانين إلي تناول الغداء في فيلاتها، بعد أن وصفت لهم الطريق إليها، وكان من هؤلاء الفنانين شكوكو وعبد الفتاح القصري، وعبد الغني السيد. وفي الموعد المحدد استقل الجميع سيارة عبد الغني السيد وتوجهوا إلي المندرة، وهناك أخذوا يبحثون عن فيللا آسيا فلم يهتدوا إليها، ثم سألوا أحد البوابين عنها فدلهم علي فيللا أنيقة تقع علي طريق الكورنيش.

ودق عبد الغني السيد الجرس، فخرج إليهم شاب ما أن رآهم حتي رحب بهم ترحيبا بالغا ودعاهم إلي الدخول. وسأله القصري: “مش دي فيللا الست آسيا؟”، فقال الشاب: “أيوة هي .. اتفضلوا”. وفين الست؟، زمانها جاية. وبعد أن جلس الجميع في الصالون بعض الوقت تساءل شكوكو: إذا كانت الست هاتغيب نأجل العزومة لوقت تاني. فقال المضيف: أزاي وده معقول .. علي العموم هي الست قالت لو اتأخرت اقعدوا اتغدوا أنتم ..

وإزاء إصرار المضيف علي أن يتناول المدعوون الغداء، نهضوا إلي المائدة التي كانت قد أعدت بأطيب الطعام .. فأكلوا حتي شبعوا. وبعد أن شرب الجميع القهوة وأرادوا الانصراف قال لهم المضيف: الحقيقة بقي يا جماعة الفيللا بتاعة الست آسيا هي اللي جنبنا .. لكن أنا حبيت أني ماضيعش الفرصة السعيدة دي وخليتكم تشرفونا بالغدا معانا، ابقوا اتفضلوا. وخرج الجميع وقد تبخر الطعام عرقا علي أجسامهم، ولكنهم ضحكوا من هذا المقلب اللذيذ.

ومن الحوادث الطريفة التي وقعت أيضا في الإسكندرية، ما حدث للمطربة شهرزاد، فقد استأجرت كابينة في شاطئ “استانلي باي”، ورغم أنها استعملتها بضعة أيام، فإنها لم تستطع أن تتذكر رقمها، اعتمادا علي أنها تعرف مكانها لوقوعه إلي جانب الدرج الموصل من شارع الكورنيش إلي الشاطئ.

وذهبت شهرزاد في صباح أحد الأيام لتستمتع بالجلوس أمام الكابينة كالعادة، ونسيت أن أحد مفتاحي الكابينة كانت قد أعطته لبعض أقاربها لاستعمالها، ولذلك أخطأت فحسبت إحدي الكبائن المغلقة هي كابينتها وأخرجت المفتاح وأخذت تعالج القفل لكي تفتحه ولكن بلا جدوي، وكان كلما مر واحد عليها تقدم ليعاونها في فتح الكابينة عبثا، حتي ازدحم الناس حول الكابينة.

وفي هذه الأثناء تقدم رجل وأفسح لنفسه طريقا بين الزحام، وبكل هدوء أخرج من جيبه مفتاحا وقال لــ شهرزاد: تسمحي أفتحهالك أنا، وشكرته شهرزاد علي أريحيته بينما بدت عليها الدهشة لاستعمال الرجل مفتاحا آخر ولكنها دهشت أكثر حينما الرجل القفل بسهولة، ثم فتح الكابينة وقال لها: اتفضلي استعملي الكابينة وأنا هاروح أقعد في كابينة جماعة أصحابي.

وألقت شهرزاد نظرة دهشة وذهول بين الرجل وبين الكابينة، ثم أبدت أسفها لوقوعها في هذا الخطأ المخجل، وأسرعت تبحث عن كابينتها.